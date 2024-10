ICOR-Aktionswoche

Pressemitteilung der Kommunistischen Revolutionären Bewegung (TKŞ)

Nach dem Aufruf der Internationalen Koordination der Revolutionären Parteien und Organisationen (ICOR) zur Aktionswoche vom 1. bis 7. Oktober zur Solidarität mit dem palästinensischen Befreiungskampf haben Mitglieder der Kommunistischen Revolutionären Bewegung (TKŞ), die die Perspektive des Sozialismus in Nord- und Ostsyrien vertreten und aktiv an der Verteidigung und im Aufbau der Selbstverwaltung beteiligt sind, in Hesekê/Syrien eine Presseerklärung verlesen.

