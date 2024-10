Protest für Wasserschutz und gegen Tesla-Erweiterung

Von 12 bis 16 Uhr findet auf der Festwiese Grünheide ein familienfreundliches und buntes Programm statt. Die BI Grünheide wird mit Katalin Gennburg (Abgeordnetenhaus Berlin) darüber diskutieren, was mit unserem Wasser in Brandenburg und Berlin passiert. Außerdem wird es ein Gespräch mit Pfarrer Jens Mruczek sowie Redebeiträge geben, unter anderem von einer Umweltschützerin von den Philippinen. Wie bereits bei dem Gründungsfest des Bündnisses im September 2023 in Erkner erwarten alle die kommen auch wieder eine Hüpfburg und Kinderprogramm, sowie Konzerte und Essen.

Die Mehrheit der Menschen in Grünheide hatte gegen eine Erweiterung der Autofabrik gestimmt und es gab dieses Jahr zahlreiche Proteste. Somit feiert das Bündnis den Erfolg, dass Tesla angekündigt hat, die Erweiterung der Fabrik vorerst nicht weiter zu verfolgen. Nichtsdestotrotz kam es in der letzten Woche zu einem unangekündigten Polizeieinsatz bei der Waldbesetzung Tesla Stoppen und die Deutsche Bahn rodete mit Genehmigung des Landes außerhalb der Rodungssaison. Tesla den Hahn abdrehen lädt alle aus Grünheide, der Umgebung und Berlin ein, um den Protest für Wasserschutz fortzuführen.

„Ein Güterbahnhof wird instrumentalisiert, um davon abzulenken, dass SUVs in einem Wasserschutzgebiet produziert werden. Dass nun außerhalb der Rodungssaison noch mehr Wald zerstört wurde, reiht sich in die Skandal-Geschichte Tesla ein. Wir warten nicht auf den nächsten Skandal, sondern protestieren mit dem Wasserfest für Wasserschutz. Wir laden alle ein, am 12. Oktober zu kommen", sagt Karolina Drzewo von Tesla den Hahn abdrehen.

Manu Hoyer von der Bürgerinitiative Grünheide erklärt: „Die Deutsche Bahn rodet perfiderweise mit Genehmigung des Landesforstamts für Tesla Wald in einer Zeit, in der Wald eigentlich vor Rodungen geschützt wird. Wir fordern keine weitere Naturzerstörung für Teslas Profite, sondern mehr und bessere Zug- und Busverbindungen für die Menschen hier in Brandenburg. Unser Protest gegen die Erweiterung geht weiter und ich lade alle ein, beim Wasserfest mit uns über ihre Sorgen und ihren Ärger über Tesla zu sprechen."

Ab morgen lädt Tesla Stoppen bereits zu einem vielfältigen Programm in den Wasserwald (direkt am Bahnhof Fangschleuse) ein. Das Programm der Wasserwald Tage geht bis zum 12. Oktober.