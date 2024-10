Protest und Demo gegen Kriegsverbrechen in Gaza und Libanon

Die zionistisch-faschistisch israelische Regierung wurde in Reden und Sprechchören scharf verurteilt. „From the river to the sea - Palestine will be free!"; und "Deutsche Waffen, deutsches Geld morden mit in aller Welt!"; „Stoppt die Bomben - jetzt sofort!" und andere mehr.

Die Unterstützung der israelischen Kriegsverbrecher durch die Bundesregierung wurde angeprangert. Ein IG-Metaller forderte von der DGB-Führung, die Zusammenarbeit mit der zionistischen Histadrut in Israel zu beenden. Er brandmarkte auch die Zusammenarbeit der Zionisten mit dem Hitlerfaschismus 1933 im Haavara-Abkommen. im Gegensatz zur Jüdischen Gemeinschaft, die den deutschen Faschismus boykottierte.

"Internationale Solidarität gegen Zionismus und Apartheid" wurde auf Plakaten proklamiert.

Eine anschließende Demonstration fand den Abschluss: Hände weg vom Libanon!