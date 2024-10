Russland: Evolutionstheorie von den Schulen verbannen?

Angeblich ist die Evolutionstheorie antiwissenschaftlich und vermittelt Schulkindern falsche Werte. Wir haben einen offenen Appell an politische Organisationen, Studierende und Wissenschaftler gerichtet, diese Initiative öffentlich zu verurteilen, und ihn an die Medien und verschiedene Organisationen gesendet. Ausgehend von der Situation werden wir darüber nachdenken, ob wir jetzt eine öffentliche Protestkampagne gegen solch einen prohibitiven Obskurantismus brauchen, wie wir sie am besten auf der Grundlage der Massenlinie und der Lehre über die Denkweise durchführen können und welche politischen Kräfte unsere Verbündeten in diesem Kampf sein können. Wir hoffen, dass sich trotz der totalen Faschisierung der Gesellschaft und der sehr großen Unterstützung der Anti-Wissenschaft unter den Russen viele Menschen gegen die wahnsinnige Initiative der freimütigsten und abscheulichsten Reaktionäre aussprechen werden.

Dies ist nicht der einzige Eingriff des faschistischen Regimes in den Lehrplan. Kürzlich wurden auch die Konzepte „Gender“, „Toleranz“ und „häusliche Gewalt“ aus dem Lehrplan der Schulen gestrichen. Es wird argumentiert, dass es sich hierbei um vermeintlich westliche Konzepte handele, die den „traditionellen Werten der Russen“ widersprächen, also im Widerspruch zur faschistischen Propaganda und der faschistischen Politik des russischen Imperialismus stünden.