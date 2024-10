Streik- und Aktionstag gegen Macron und für den palästinensischen Befreiungskampf

Soziale Forderungen waren: Rücknahme der Rentenreform, höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingunen.

Organisationen und Initiativen aus verschiedenen Bereichen der Gesellschaft brachten soziale und politische Forderungen vor: für mehr Mittel in den Schulen, Krankenhäusern, Universitäten. Gegen rassistische Angriffe aus der Regierung auf Migranten und für ihre menschenwürdige Aufnahme.

Die Demonstranten setzten sich für den Befreiungskampf des palästinensischen Volkes ein und gegen ungerechte Kriege.

Die UPML beteiligte sich auch im Rahmen der Aktionswoche der ICOR zur Solidarität mit dem palästinensischen und dem libanesischen Volk. Die Aktionswoche geht bis 7. Oktober. Ein Höhepunkt in Deutschland ist am 7. Oktober die revierweite Solidaritätsdemonstration "Erhebt eure Stimme!" in Essen um 18 Uhr an der Porschekanzel.