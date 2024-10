Susanne Wagner spendet satte 182.907,50 Euro an die MLPD

Satte 182.907,50 Euro spendete die Gelsenkirchenerin Susanne Wagner an die MLPD. Das Geld stammt aus dem Erbe, v.a. dem Verkauf des Hauses ihrer verstorbenen Eltern. „Meinen Anteil spende ich vollständig der MLPD". Susanne Wagner wohnt in Gelsenkirchen, ist 70 Jahre alt und verheiratet. Seit über 50 Jahren ist sie für den Aufbau der MLPD aktiv, die letzten 30 Jahre hat sie Vollzeit in der Parteizentrale auf überwiegend ehrenamtlicher Grundlage gearbeitet. „Mein Mann und ich waren uns sofort einig, dass wir nichts von dem Erbe für uns brauchen. Einmal ist mein Mann Arzt, und zum anderen leben wir kulturvoll und bewusst bescheiden. Ich halte nichts vom Egoismus, wo man alles für sich persönlich zusammenrafft."

Warum spendet Susanne Wagner für die MLPD? „Die MLPD ist der konsequenteste Gegenpol gegen die faschistische Gefahr und ein Trendsetter im Kampf gegen die Rechtsentwicklung. Die MLPD fordert schon seit Monaten das Verbot der faschistischen AfD – jetzt zieht zumindest ein Teile der Abgeordneten im Bundestag nach. Die MLPD ist auch die Partei, die die Ampel-Regierung und die Konzerne von links kritisiert und sich für die sozialen und ökologischen Belange der Menschen einsetzt - gerade auch in Gelsenkirchen."

Was ist Frau Wagner besonders wichtig? „Seit Jahren betreue ich eine Gruppe der Kinderorganisation der MLPD – die ‚Rotfüchse' – in Gelsenkirchen-Horst. Schon an den Kleinen merkt man, welchen Belastungen und zerstörerischen Einflüssen sie in dieser Gesellschaft ausgesetzt sind – aber auch wie viel Gerechtigkeitsempfinden, Mut und Power in ihnen steckt. Die Kinder brauchen eine Zukunft. Die wird angesichts von Kriegen und Krisen immer düsterer, wenn wir nicht eine echte Gesellschaftsveränderung erstreiten. Die MLPD steht für die Perspektive des echten Sozialismus. Und ich weiß, dass sie mit Geld gut wirtschaftet!"

Klaus Dumberger, Parteigeschäftsführer der MLPD, dazu: „Wir freuen uns über diese Großspende. Wir finanzieren unsere Politik ausschließlich aus Mitgliedsbeiträgen und uneigennützigen Spenden aus der Partei und der Bevölkerung. Dabei sind die vielen kleineren Beträge unsere finanzpolitische Grundlage. Im Zusammenhang mit der Beteiligung an der Europa- und der Landtagswahl in Thüringen wurden annähernd 300.000 € von tausenden Spendern aufgebracht. Aber mit solchen Großspenden können wir wichtige Projekte auf den Weg bringen, besonders in der Jugendarbeit oder auch für die weitere Umstellung unserer Gebäude auf regenerative Energien."