Trump befürwortet Angriff auf Irans Atomanlagen

Die Ministerpräsidenten von Sachsen und Brandenburg, Michael Kretschmer (CDU) und Dietmar Woidke (SPD), sowie der Thüringer CDU-Chef Mario Voigt haben in einem gemeinsamen Gastbeitrag in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung für ein stärkeres diplomatisches Engagement Deutschlands zur Beendigung des Ukrainekriegs geworben. Sie fordern die Bundesregierung auf, Russland an den Verhandlungstisch zu bringen. Von vielen Seiten, am lautesten vom CDU-Vorsitzenden und vom grünen Hofreiter, hagelte es Kritik. Die Kritiker halten am "Siegesplan" der Ukraine fest. Wollen die drei vielleicht auch ein Ticket für Koalitionsverhandlungen mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht lösen?