Ukrainische Streitkräfte geben Verteidigung von Wuhledar auf

Bereits am Wahlabend, nachdem die faschistische FPÖ stärkste Kraft geworden war, gab es in Österreich antifaschistische Demonstrationen, so in Wien vor dem Parlament. Am Montag demonstrierten in Innsbruck 400 Menschen gegen FPÖ und ÖVP. Aufgerufen hat ein Bündnis gegen Rechts unter der Losung "Wir wollen keine faschistische Regierung!"