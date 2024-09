„Wenn die mehr oder weniger zufällig 2500 Fake-Accounts finden, wie viele gibt es dann in echt?!“

Die Nachrichten Plattform MSN meldet nun: „Eine Studie der Universität Potsdam zeigt: Erstwähler:innen und Erstwähler bekommen dort im Durchschnitt täglich ein Video mit AfD-Inhalten angezeigt. Möglich macht das auch eine Vielzahl von Nutzerkonten, die für die AfD Inhalte posten“ (https://www.msn.com/de-de/nachrichten/digital/tiktoks-falsche-rechte/ar-AA1qUHVl).

Das Recherche Netzwerk „Correctiv“ hat inzwischen herausgefunden, dass mindestens 60 der angeblichen AfD-Profile in Wirklichkeit Fake-Accounts sind – von denen TikTok inzwischen 50 gelöscht hat, weil es sich hier um „Vortäuschung einer anderen Identität“ handelt. Selbst der offizielle Kanal des Brandenburger AfD-Landesverbands folgte einem dieser Fake-Profile, lehnt aber eine Stellungnahme dazu ab. Entsprechend dem Algorithmus von TikTok verbreitet sich ein Inhalt um so mehr, je mehr Accounts ein Video o.ä. teilen und damit weiter verbreiten. Das Programm merkt erst mal nicht, ob die Profile von echten Menschen sind oder Fake-Accounts darstellen. Das heißt, ein Großteil der Angeblichen AfD-Liebhaber bei TikTok sind in Wirklichkeit Fake-Profile.

Außerdem hat die Rostocker Firma „Somtxt“ mit einer firmeneigenen Künstlichen Intelligenz inzwischen 2500 sogenannte Bots auf der Plattform X des Reaktionärs Elon Musk (früher Twitter) identifiziert, das heißt Programme, die sich als Nutzer ausgeben. „Wenn die mehr oder weniger zufällig 2500 Fake-Accounts finden, wie viele gibt es denn dann in echt?!“ fragt eine Leserin. Auf jeden Fall zeigt dies, dass bei der angeblich so hohen Beliebtheit der Faschisten in den Sozialen Medien zwar rechte Gesinnung verbreitet wird, es aber nicht wirklich mit rechten Dingen zugeht.