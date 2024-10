Zur Einstimmung auf das große Fest in Bochum

Am Donnerstagabend demonstrierten in Wien laut Veranstalter rund 25.000 Menschen gegen die faschistische FPÖ, die bei der Parlamentswahl am vergangenen Sonntag mit 28,8 Prozent der Stimmen stärkste Partei geworden war. Damit wird an die Tradition der "Donnerstagsdemos" angeknüpft, mit denen vor 25 Jahren begonnen worden war, nachdem die ÖVP und die FPÖ eine Koalition eingegangen waren. Diese Koalition dürfe sich jetzt nicht wiederholen. Viele Demonstranten trugen selbstgemalte Schilder gegen Rassismus, Faschismus und Abbau sozialer Errungenschaften.