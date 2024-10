780. Montagsdemo: Internationale Solidarität und Frauenpower

Ihre Schwerpunktthemen:

Solidarität mit dem palästinensischen und dem libanesischen Volk! Waffenstillstand jetzt!

Frauenpower – kämpferisch, solidarisch, international – wir laden zum 13. Frauenpolitischen Ratschlag ein!

Der brutale Angriffskrieg Israels gegen den Libanon verschärft den Krieg im Nahen Osten auf neuer Stufe. Täglich erreichen uns Bilder der ausgebombten Zivilbevölkerung aus dem Libanon und aus Gaza. Über 1.000 Opfer im Libanon, über 45.000 Tote in Gaza und im Westjordanland. Anstatt sofortigen Waffenstillstand einzufordern, erhält die israelische Regierung weiterhin Waffen, wirtschaftliche und politische Unterstützung seitens der USA und auch durch die deutsche Regierung. Dagegen protestieren wir entschieden. In unserer Stadt leben viele Menschen aus dem Libanon und aus Palästina – wir fühlen mit ihnen und fordern den Rückzug der israelischen Armee aus dem Libanon, Gaza und Westjordanland! Wir fordern ebenso die Freilassung aller Geiseln der Hamas!

Weiterer Schwerpunkt der Montagsdemonstration wird die Vorstellung und Mobilisierung zum 13. Frauenpolitischen Ratschlag vom 1.-3. November in Kassel. Dort wird es ein breites Spektrum von Themen geben: der Kampf gegen die Krise im Gesundheitswesen, für ausreichende und qualifizierte Kindertagesstätten, Frauen für Frieden, gegen Faschismus und Krieg, für eine fortschrittliche Flüchtlingspolitik oder gegen jede Form der Gewalt gegen Frauen und Diskriminierung. Bergarbeiterfrauen werden berichten, wie sie sich für Umweltschutz, höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen einsetzen. Natürlich wird auch gefeiert, kämpferisch demonstriert und gute gegessen! Keine Gelsenkirchenerin sollte sich diese Sache entgehen lassen - Anmeldungen dafür sind auf der Montagsdemo beim Frauenverband Courage noch möglich, der Anmeldeschluss wurde bis 15. Oktober verlängert.

Die Diskussion am Offenen Mikrofon findet entsprechend der Kultur der Montagsdemonstration auf solidarischer Grundlage, in sachlicher Auseinandersetzung und auf antifaschistischer Grundlage statt. Jede und jeder, der sich an diese bewährten Regeln hält, ist herzlich eingeladen, sich mit den eigenen Erfahrungen, mit Rede- und Kulturbeiträgen einzubringen und Plakate zum Thema mitzubringen und mitzudiskutieren.

Kommt am Montag, dem 14. Oktober um 17.30 Uhr zum Preuteplatz!

Mit freundlichen Grüßen im Auftrag der Bürgerbewegung Montagsdemonstration Gelsenkirchen

Martina Reichmann, Thomas Kistermann

Sprecherin und Sprecher der Montagsdemo