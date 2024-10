Bochumer Montagsdemo

Auswertung der kämpferischen Regionaldemo in Essen am 7. Oktober 2024

Gleich zwei Themen stehen auf der Agenda der nächsten Bochumer Montagsdemo am 14. Oktober: Die Auswertung der erfolgreichen Regionaldemonstration in Essen am 7.10. und der Rückblick auf das gelungene Familienfest "20 Jahre Opel-Streik“ vom vergangenen Samstag.

Von Ulrich Achenbach