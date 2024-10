Brief einer Weltfrau aus dem Libanon

Vielen Dank für deine Frage und dein Anliegen. Die Situation im Libanon ist sehr schwierig. Es ist so traurig, dass so viele Menschen getötet und fast eine Million vertrieben wurden. Die Angriffe sind wirklich so brutal. Physisch sind wir sicher und gesund, aber ihr wisst, dass es uns mental nicht gut geht, wenn wir all die riesigen Zerstörungen und die Gewalt sehen.

Ich danke euch für eure Solidarität und euren Einsatz. Wir wünschen uns eine friedliche Zukunft für uns alle.

Mit freundlichen Grüßen, Bushra