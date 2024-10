Der Kriegskurs der AfD

Hält das die SPD ab, in andere Länder Waffen zu liefern und sich an Kriegen zu beteiligen? Überhaupt nicht.

Hans-Rüdiger Lucassen ist verteidigungspolitischer Sprecher der AfD im Bundestag und außerdem Oberst außer Dienst bei der Bundeswehr. Er definiert die deutsche Staatsräson noch weitergehend als die Ampel-Regierung. Daraus folge laut ihm die Pflicht „im Ernstfall auch an Israels Seite zu kämpfen und gegebenenfalls zu sterben.“¹ Es gibt kein Wort der Kritik am Völkermord des israelischen Militärs in Gaza aus den Reihen der AfD. Wenn es nach ihnen geht, würden deutsche Soldaten wohl mit in den Libanon einmarschieren.

Wer AfD wählt, wählt Krieg!