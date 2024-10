Frauen lehnen sich gegen Gewalt, Unterdrückung und Straflosigkeit auf: Es reicht!

Die faschistische Politik der Erdoğan-Regierung, Frauen zu Hause einzusperren, die ausgestellten Istanbul-Verträge, die bestehenden Gesetze zu ihrem Schutz, die nicht umgesetzt werden, die milden Strafen für die Täter... Die Gewalt gegen Frauen nimmt nicht nur zu, die Morde werden auch von Tag zu Tag brutaler.

Tausende Studenten und Frauen nahmen an Märschen in der ganzen Türkei teil, vor allem an Universitäten, gegen die brutale Ermordung von Ikbal Uzuner und Ayşenur Halil wenigen Tagen und die Ermordung von Frauen allgemein. In den Märschen, die gegen die Machtpolitik rebellierten, die der Gewalt gegen Frauen den Weg ebnete, wurde sie als "Kampf für ein gleichberechtigtes, gewaltfreies und sicheres Leben" bezeichnet.

Gesetze werden nicht durchgesetzt, die Gewalt nimmt zu

(…) Die Ursache der Gewalt liegt in der doppelten Ausbeutung und Unterdrückung der Frauen in verschiedenen Formen. Neben der herrschenden patriarchalischen Gesellschaft kommen noch die nationale und religiöse Unterdrückung sowie weitere hinzu. Allein dieses Jahr wurden bisher über 300 Frauen ermordet. 2023 waren es 416 Frauen.