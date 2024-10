Im indischen Bundesstaat traten rund 10.000 Arbeiter in 1.600 staatlichen Steinbrüchen und Minen in Vadodara am 1. Oktober in einen unbefristeten Streik. Tausende von Muldenkippern sind nicht auf den Straßen unterwegs, und die gesamte Bergbauindustrie des Bundesstaates ist zum Stillstand gekommen. Die Arbeiter fordern, dass die Regierung alle Steinbrüche, die sie zuvor geschlossen hatte, wieder öffnet und seit langem anhängige Beschwerden klärt. In den Steinbrüchen und Minen in Gujarat sind praktisch ausschließlich Tagelöhner beschäftigt.