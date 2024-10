Polizei löst Protestcamp für Palästina in Dortmund auf!

Verschiedene südafrikanische Gewerkschaftsverbände, darunter COSATU und FEDUSA, hatten am Montag zu einem Aktionstag aufgerufen, um gegen die hohe Arbeitslosigkeit, gegen Korruption und die hohen Lebenshaltungskosten in Südafrika zu protestieren. In vielen Großstädten gab es Demonstrationen, so in Johannesburg, Kapstadt und Durban, wo jeweils Hunderte auf der Straße waren. Im Mittelpunkt stand der Protest gegen die Abwälzung der Krisenlasten auf die Arbeiter und die Arbeitslosen, durch Kündigungen, Preissteigerungen, Kürzungen in Schulen und im Gesundheitswesen. Gefordert wurden Lohnerhöhungen und bessere Arbeitsbedingungen.