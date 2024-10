Heute fünf vor zwölf: Kundgebung in Konstanz

Immer häufiger kommt es in letzter Zeit zur Abschiebung von aktiv beschäftigten oder angehenden Fachkräften – obwohl diese Kräfte händeringend gesucht werden und ihre Abschiebung die Betriebe und Einrichtungen vor große Probleme stellt. Diesem Unsinn muss sofort Einhalt geboten werden, fordert der Freundeskreis Flüchtlingssolidarität, Region Süd, und ruft für Samstag, 12. Oktober zu einer Kundgebung in Konstanz am Münsterplatz um fünf vor zwölf auf.

Die Probleme dieser Gesellschaft werden größer und offensichtlicher – Wohnungsnot, Bildungsnotstand, marode Infrastruktur, sterbende Innenstädte, Überalterung der Gesellschaft, Fachkräftemangel und zugleich angekündigte Massenentlassungen. Mit sich überbietender Abschiebungsrhetorik wird den Migranten und Flüchtlingen die Verantwortung für alle diese Probleme zugeschoben, anstatt Migration als Chance zu verstehen und ihre Möglichkeiten zu nutzen.

Der Freundeskreis fordert ein Recht auf Flucht auf antifaschistischer Grundlage und die Bekämpfung der Fluchtursachen, anstatt der Flüchtlinge! Weltweit fliehen immer mehr Menschen vor Krieg, Hunger, Landzerstörung durch Dürre oder Flut und vor Terrorregimes und suchen für sich und ihre Familien Schutz und Sicherheit in der Fremde. Wer würde das nicht versuchen? Migration begleitet die Menschheitsgeschichte seit Anbeginn. Sie bringt Menschen zueinander, fördert den Erfahrungsaustausch und den Zusammenhalt und ist die Wiege allen Fortschritts der Menschheit.

Die Menschen, die zu uns kommen, sind zum großen Teil Arbeiter, sie haben Erfahrung mit den Auswirkungen des Imperialismus, sie sind bereit und in der Lage, Seite an Seite mit uns gegen diese Probleme zu kämpfen - wenn wir sie willkommen heißen. Dafür steht der Freundeskreis Flüchtlingssolidarität, ein Zusammenschluss von Flüchtlingen und einheimischen fortschrittlichen Menschen. Er setzt sich für politische Veränderungen ebenso ein, wie für die Verbesserung der konkreten Lebenssituation von Geflüchteten und kämpft gegen Abschiebungen und ungerechte Behandlung. Jede/r Interessierte ist herzlich aufgefordert, mitzumachen! Mit einer Petition wird derzeit ein Bleiberecht für einen seiner Bundessprecher gefordert. Der Mann lebt im Kreis Konstanz und stammt aus dem Senegal - ihm wird trotz Ausbildungsvertrag keine Arbeitserlaubnis und somit auch keine Ausbildungsduldung erteilt. Es droht ihm die Abschiebung.

Informationen unter www.freunde-fluechtlingssolidaritaet.org

Hier der Link zur Petition

Siehe auch Artikel von Monika Gärtner-Engel "Kein Kämpfer darf alleine bleiben" in die Tat umsetzen

Video: Benjamin Owhe (Lagerist) auch von Abschiebung bedroht trotz Arbeit