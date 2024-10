Kundgebungen in Kobanê und Qamişlo zur Aktionswoche der ICOR

In Kobanê wurde die Pressemitteilung von der TKŞ-Vertreterin Yasmîn Sîleman verlesen. In der Erklärung mit dem Titel "Die Völker des Mittleren Ostens müssen eine Widerstandsfront gegen Krieg und Kolonialismus bilden" wurde darauf hingewiesen, dass der Besatzerstaat Israel in Palästina Gaza verwüstet und Angriffe auf die Hisbollah und den Libanon begonnen hat.

Yasmîn Sîleman sagte: "Jeden Tag erreichen uns Todesnachrichten aus Gaza, dem Westjordanland und dem Libanon." Sie erinnerte an die Attentate auf die Anführer und Kommandeure der Widerstandsbewegung und erklärte: "Der Staat Israel hat Attentate auf den Anführer der Hisbollah, Hasan Nasrallah, und Revolutionäre in Beirut verübt, darunter den Kommandanten der PFLP, Muhammad Abdel Aal."

Yasmîn Sîleman erklärte: "Als Kommunisten aus Rojava begrüßen wir den fortwährenden heldenhaften Widerstand gegen die Besatzung, den Zionismus und den Kolonialismus. Der zionistische Staat Israel, der seine Existenz auf Besatzung, Expansion und Massaker aufrechterhält, zwingt den Völkern der Region Tod, Leid, Tränen und Vertreibung auf. Der zionistische Staat Israel wird bei seinen Angriffen von den USA, anderen imperialistischen Staaten und den zuschauenden arabischen Staaten sowie von den Besatzungsangriffen auf das kurdische Land gestärkt.

Während die Anzeichen eines Dritten Weltkriegs zunehmen, breiten sich der Schmerz des Krieges und die heißen Konflikte im Mittleren Ostens aus. Die Völker des Nahen Ostens müssen die regionalen Pläne der imperialistischen Staaten genau erkennen und entsprechend einen Widerstand entwickeln. Kolonialistische faschistische Aggression kann nicht durch einzelne Widerstände, sondern nur durch eine vereinte Widerstandsfront zurückgedrängt werden."

Bei der Aktion wurden Slogans wie "Es lebe der Widerstand der Völker", "Gruß an die, die gegen den Zionismus kämpfen", "Es lebe der Widerstand der unterdrückten Völker" gerufen. Plakate mit den Aufschriften "Das Volk des Libanon und Palästinas ist nicht allein", "Widerstand in Kurdistan gegen die Besatzung, Intifada im Libanon" wurden getragen.

Auf der Webseite der ICOR stehen weitere Berichte und Bilder internationaler Aktionen während der Solidaritätswoche zur Verfügung.