Mieter lassen sich die unwürdige Behandlung durch VIVAWEST nicht gefallen

Ständige Mieterhöhungen, dubiose Heizkostenabrechnungen, Vernichtung von Zechenwohnungen, fehlende oder mangelhafte Instandsetzungsarbeiten – dafür ist VIVAWEST heute unter den Kumpel und ihren Familien bekannt. Widerstand regt sich. Viele haben ihre Zechenwohnung in Eigenarbeit in Schuss gehalten. Wir klären auf: Wer steckt hinter VIVAWEST und seinem zweifelhaften Aufstieg zu einem der größten Wohnungskonzerne in Deutschland? Welche Rolle spielen die RAG, EVONIK, Deutsche Kohlestiftung und die Gewerkschaft IG BCE? Welche Möglichkeiten und Wege des Widerstands gibt es? Dazu sind alle Betroffenen und Interessierten herzlich eingeladen.

Außerdem berichten wir von einem erlebnisreichen Ausflug der „Freunde von Hugo Hauer" nach Amsterdam mit Grachtenfahrt, Führung zur Geschichte der Arbeiterbewegung sowie der Verbrüderung mit Mitstreiterinnen und Mitstreitern aus den Niederlanden. Und laden zum traditionellen Boßeln unserer Freunde aus Bottrop ein.

Weitere Treffen bei St. Konrad immer am dritten Dienstag im Monat um 18:30 Uhr am 19.11.