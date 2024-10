Frauenpolitischer Ratschlag

Mit Frauenpower gegen die Krise im Gesundheitswesen, Armut und die Kitastrophe

Am 9. Oktober trafen wir uns in Tübingen wieder zur Vorbereitung des Frauenpolitischen Ratschlags, der vom 1. bis 3. November in Kassel stattfindet. Schon vor den Sommerferien hatte Courage das erste Mal zu einem Vorbreitungstreffen eingeladen. Wir haben uns viel vorgenommen: Unser Forum 1 „Frauen in der Offensive! Ob Gesundheitswesen, Frauenarmut, Katastrophe: Wir untersuchen die Ursachen und erarbeiten Forderungen“ nimmt richtig Form an.

Korrespondenz aus Tübingen