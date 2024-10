Mitgliederwerbung vor Thyssenkrupp-Tor

Wir sprachen an: Mit der MLPD für eine sozialistische Alternative kämpfen. Jetzt Mitglied werden. Oder: Geld regiert die Welt – das wollen wir ändern – Mitglied werden in der MLPD. Oder: Mitglied werden in der Arbeiterpartei MLPD.

Die Kollegen fanden das nicht ungewöhnlich, sondern nahmen den Flyer: „Les ich mir mal durch“ sagten einige. „Hört sich ja nicht schlecht an“ sagte einer – „Interessant“ ein anderer. Man merkte, dass es auf Interesse stieß. Auffällig war, dass viele, vor allem junge Kollegen am Federnwerk schon auf dem Weg ins Werk begannen, den Flyer zu lesen.

Einer meinte: Sozialismus - das glaubst du doch selber nicht, dass das in Deutschland klappt. Hier regiert das Geld. Ich sagte: Ja – das ist überall auf der Welt so! Darauf er: Ja aber nirgendwo sonst bezahlt man 50 % Steuern als Arbeiter.

Einer sagte, er sei schon in einer anderen Partei (ich denke SPD) und meinte, ich könnte mir ja überlegen, da mitzumachen. Ich darauf: Ich will ja für Sozialismus kämpfen – das geht bei euch nicht. Es gab einen Schreier: „Scheiß Kommunisten“ und vor dem Federnwerk sagte ein Kollege, er sei schon in einer Arbeiterpartei – der AfD – wollte aber nicht diskutieren.

Es ist jetzt nötig, da dran zu bleiben, das machen wir drei Wochen später, um die gleichen Kollegen wieder zu erreichen.

