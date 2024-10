Neu! Spendentisch „Gaza soll leben“ beim 13. Frauenpolitischen Ratschlag

2024 steht im Zeichen der praktischen Solidarität unter dem Motto „Gaza soll leben“. So entschied das 2. Nationale Vorbereitungstreffen am 22.9.2024, die u.a. von Solidarität International (SI) organisierte Sammlung mit einem Spendentisch zu unterstützen. Wir rufen im Vorfeld auf zu Spenden, sowie Spendenaktivitäten unter Kolleginnen und Kollegen, Bekannten, im Stadtteil oder Vereinen. Außer Geldspenden können am Spendentisch v.a. auch „Selbstgemachtes“ wie Marmelade, allerlei kreativ Gemaltes, Gebasteltes und andere schöne Dinge (keine Flohmarkt-Artikel!), oder Sachspenden von Geschäften abgegeben und dann verkauft werden.

NEU ist, dass die gesammelten Gelder (Sachspenden können ja derzeit nicht übermittelt werden) direkt an eine demokratische, säkulare palästinensische Basisorganisation der Gesundheitsfürsorge in Gaza übermittelt werden. Das Projekt wird auf dem Ratschlag vorgestellt.

Für uns ist es unerträglich zu sehen, dass das Leid der palästinensischen Bevölkerung täglich wächst, sich ausweitet und weiter zuspitzt. Mit über 40.000 Toten, darunter vielen Kindern und Frauen, sowie weitgehender Zerstörung der Infrastruktur ist eine humanitäre Katastrophe eingetreten. Unsere volle Solidarität ist herausgefordert! Wir sind aber auch solidarisch mit den Frauen und Mädchen der demokratischen Volksbewegung in Israel, deren Angehörige immer noch als zivile Geiseln der Hamas festgehalten werden. Wir fordern die sofortige Freilassung!

Geld- und Sachspenden bitte ab Freitag, dem 1. November 2024, 9:30 Uhr am Spendentisch beim Frauenpolitischen Ratschlag abgeben! Organisiert wird der Spendentisch von der Courage-Gruppe Gelsenkirchen und weiteren (auch noch gesuchten) Unterstützerinnen.

"Gaza soll leben"

Spendenkonto: Solidarität International

IBAN: DE 86 5019 0000 6100 8005 84

Stichwort: Gaza soll leben

www.fvcourage.de

www.frauenpolitischerratschlag.de