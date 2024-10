Griechenland

Seeleutegewerkschaft bestreikt Fährbetrieb und am 20. November wird ein Generalstreik stattfinden

Mehrere griechische Gewerkschaften kündigten für die kommenden Wochen Protestaktionen an. Die Seeleutegewerkschaft PNO will am 22. und 23. Oktober einen zweitägigen Warnstreik durchführen.

Von gis