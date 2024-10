Solidarität der MLPD mit dem Volk von Palästina und dem Libanon

Ca. 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten sich versammelt. Neben den palästinensischen und und den libanesischen Teilnehmerinnen und Teilnehmern waren die MLPD und die Linkspartei vertreten. Die meisten Redebeiträge prangerten die deutsche Bundesregierung und die faschistische Netanjahu-Regierung an und forderten den sofortigen Stopp des Angriffskrieges der israelischen Armee.

Ein Vertreter der MLPD sprach die tiefe Verbundenheit mit dem palästinensischen und und dem libanesischen Volk aus. Er ordnete die Geschehnisse in den Ländern ein in die Entwicklung der Krise des imperialistischen Weltsystems und die Vorbereitung eines Dritten Weltkriegs durch fast alle Imperialisten. Dabei warb er dafür, eine internationale Einheitsfront gegen Faschismus und imperialistischen Krieg zu schmieden. Die MLPD tritt ein für die revolutionäre Überwindung des imperialistischen Weltsystems, für die Perspektive vereinigter sozialistischer Staaten der Welt. Der MLPD-Vertreter erhielt viel Applaus; Adressen wurden ausgetauscht.

Ein palästinensischer Arzt hielt eine Rede, in der er über seinen Einsatz als Arzt in Gaza berichtete. Er war begeistert über den Beschluss der ICOR, dort ein Krankenhaus zu bauen, und will mit uns deswegen in Kontakt bleiben. Vielleicht kann man ihn auch für die Unterstützung dieses Projekts gewinnen.

Die Kundgebung diente auch der Vorbereitung einer großen Kundgebung und Demonstration am 19. Oktober 2024 in Salzgitter, an deren Vorbereitung und Durchführung sich die MLPD beteiligt.