Künftig monatliche Vorladung möglich

Das Tampakan-Projekt wird als das größte unerschlossene Kupfer-Gold-Minenfeld in Südostasien und als eines der größten seiner Art in der Welt bezeichnet. Es hat das Potenzial, während der erwarteten 17-jährigen Lebensdauer der Mine durchschnittlich 375.000 Tonnen Kupfer und 360.000 Unzen Gold in Konzentrat pro Jahr zu fördern. Der Widerstand gegen dieses Projekt hält seit Jahren an und nimmt aktuell zu: Tausende protestierten am 4. Oktober gegen die Verlängerung einer Genehmigung für die Entwicklung der Mine, die Sagittarius Mine will 2026 mit der kommerziellen Ausbeutung beginnen. Für Anwohner und Bauern bedeutet das eine große Gefahr.