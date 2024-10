Weltweite Demos der Palästina-Solidarität

In Italien hatten die Behörden im Vorfeld des Jahrestages des Hamas-Angriffs am 7. Oktober eine Demonstration der Palästina-Solidarität am 5. Oktober in Rom verboten. Trotz eines massiven Polizeiaufgebots und intensiven Kontrollen und Behinderungen bei der Anreise versammelten sich bis zu 9.000 Demonstranten in Rom und forderten ein Ende des Völkermords in Gaza und ein Ende der israelischen Besatzung. In London beteiligten sich 40.000 Menschen an der Demonstration für einen sofortigen Waffenstillstand und die Einstellung jeglicher britischer Unterstützung für Israel. In Südafrika demonstrierten jeweils Tausende am Samstag in Kapstadt und Johannesburg und forderten Sanktionen gegen Israel. In den USA gab es unter anderem Demos in Washington D.C., New York und Los Angeles.