Widerstand der Kassel-Huskies gegen die Militarisierung der Gesellschaft

Der Widerstand gegen die Militarisierung der Gesellschaft ist jetzt auch bei den Eishockey-Fans angekommen. Nachdem die Fußballfans von Borussia Dortmund bereits gegen Rheinmetall vor dem und im Stadion protestierten, zeigten auch die Kassel-Huskies-Fans beim Heimspiel gegen den EHC Freiburg Präsenz vor dem Stadion. Sie protestierten zusammen mit der DFG-VK gegen die Kooperation des Vereins mit dem neuen "Silberpartner" Bundeswehr, welcher seit neuestem im Eishockeystadion in Kassel Werbung macht. Eine der Slogans: "Verteidiger / Verteidigerin gsucht!" Im Aufruf der DFG-VK heißt es dazu u.a.: "Wir stellen uns gegen die militärische 'Zeitenwende' in der Nordhessen-Arena. Die Eishalle ist kein Ort, an dem junge Menschen für den Dienst an der Waffe begeistert werden sollten. Die Armee ist kein Arbeitgeber wie jeder andere."