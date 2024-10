Arbeiter in RZM Murowa Diamant-Mine streiken

Hunderte von Frauen protestierten am vergangenen Samstag in der Türkei gegen eine Welle von Frauenmorden, die jüngsten Kundgebungen als Reaktion auf den jüngsten Doppelmord in Istanbul. Hunderte von Menschen in Istanbul skandierten Slogans, die den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und seine Partei AKP anprangerten. Weitere Demonstrationen gab es u.a. in Ankara und Izmir. Bereits in den Tagen zuvor wurde in Istanbul protestiert. Die Plattform "We Will Stop Femicide" organisierte am 5. Oktober eine Demonstration für İkbal Uzuner und Ayşegül Halil, die beiden 19-jährigen Frauen, die von von einem 19-Jährigen in den historischen Mauern Istanbuls brutal ermordet wurden. Hunderte von Frauen versammelten sich um das Adrianopel-Tor im Stadtteil Fatih, wo der Mörder İkbal Uzuner tötete und enthauptete, bevor er durch Selbstmord starb. In diesem Jahr wurden in der Türkei bereits 299 Femizide gezählt.