Selbstbewusst und überzeugt begaben wir uns zum Hausverkauf nach Gladbeck. Unser Einsatz hat sich gelohnt! Wir klingelten an jeder Tür, hatten wenigstens 25 Gespräche und trafen überwiegend auf aufgeschlossene Menschen. Offensichtlich traf unsere Ansprache genau den Nerv der Zeit. Wir sprachen an: „Wir kommen von der MLPD und wollen ihnen unser neuestes Buch vorstellen. Dieses Buch befasst sich damit, dass im Kapitalismus unser Denken permanent manipuliert wird, damit alles ja so bleibt, wie es ist. Es deckt die Hintergründe auf, warum entlang der ganzen Alltagsfragen eine Kluft besteht zwischen der krisenhaften Entwicklung und was man uns permanent einreden will …“. An dieser Stelle brachten wir konkrete Beispiele: „Börse vor Acht als Kaffeesatzleserei“ oder: „Ständige Korrektur von angeblichem Wirtschaftswachstum – was doch nicht eintritt“ oder aber auch, dass die Möglichkeit besteht, mit dem Buch die eigene Kindererziehung mal zu überprüfen. Dann weiter mit: „Das Buch ist eine Waffe für das freie Denken der Arbeiterklasse“.

Hier war es wichtig, sich zwischendurch im Verkaufstrupp zu beraten und sich auf die weltanschauliche Auseinandersetzung zu konzentrieren und nicht abzugleiten in unmittelbar politische Fragen.

Nicht selten hörten wir: „Das bringt doch alles nichts, da kann man nichts machen …“. Hier argumentierten wir zum Beispiel so: „Die Arbeiterbewegung hat schon so viele Fortschritte erkämpft. Dazu musste sie vorher immer erst mit der Wirkung in ihrem Denken fertig werden, sie sei zu schwach". Das überzeugte auch.

Wir waren erstaunt, dass wir innerhalb der ersten halben Stunde so zwei Bücher verkauft haben. Wir haben immer das Buch gezeigt, das Inhaltsverzeichnis aufgeschlagen und es den Menschen in die Hand gegeben. Eine Mutter von erwachsenen Kindern und ein türkischer Kollege in Rente waren schnell überzeugt. Das Interesse war noch größer, auffällig auch unter migrantischen Müttern. Diese spendeten dann auch, das Lesen auf Deutsch fällt ihnen aber noch schwer. Wir freuen uns schon auf die Übersetzung des Buchs in viele Sprachen.

Ein Teil, aber bei weitem nicht alle, kannten die MLPD. Wir luden alle zur nächsten Veranstaltung der MLPD ein, wo man uns wieder treffen kann.