Deutschlandfunk-Interview mit dem palästinensischen Botschafter in Deutschland

Airbus will in seiner Raumfahrt- und Rüstungssparte jede 14. Stelle streichen. Besonders im Geschäft mit Satelliten. Der Bereich müsse sich laut Vorstand an den verschärften Konkurrenzkampf, insbesondere auch neuer privater Anbieter wie dem "Starlink"-Projekt von Elon Musk, „anpassen“ und „schneller, schlanker und wettbewerbsfähiger“ werden. Satelliten baut Airbus vor allem in Immenstaad am Bodensee, in Toulouse, in London und in München. Ein Herunterfahren seiner Rüstungsproduktion hat Airbus damit aber nicht im Sinn. So wird vielmehr eine weitere europäische Stärkung und Monopolisierung vor allem im Satelliten-Geschäft, zusammen mit den Rüstungskonzernen Leonardo aus Italien und Thales aus Frankreich angestrebt.