Donald Trump im faschistischen Wahn

Damit es diesmal auch funktioniert, will er gleich das Militär in Aktion setzen. Er schwadroniert in den Medien von einem möglichen Chaos durch „linksradikale Irre“ rund um die US-Wahl und fordert einen Einsatz des amerikanischen Militärs gegen den „Feind im Inneren“.

Gegenüber dem Sender Fox-News erklärte er: „Wir haben ein paar kranke Leute, linksradikale Irre. Und ich denke, dass sie das Problem sind“. Er forderte, streng gegen sie vorzugehen, „wenn nötig durch die Nationalgarde, oder wenn wirklich nötig, durch das Militär“.

Die „linksradikalen Irren“, von denen Trump spricht, sind die Menschen in den USA, die eine zweite Amtszeit des Faschisten Trump verhindern wollen. Es ist davon auszugehen, dass Trump, sollte er erneut zum US-Präsidenten gewählt werden, eine faschistische Diktatur errichten will.

Der ehemalige Generalstabschef der US-Streitkräfte, Mark Milley, schlägt Alarm. Er habe Donald Trump bisher für einen Irren gehalten. „Jetzt erkenne ich, dass er ein totaler Faschist ist.“