Erstsemester sind an den Unis – und politisch höchst interessiert!

Vor allem gilt es sich neu zu orientieren, Freunde zu finden, mit dem Uni-Betrieb klar zu kommen. Viele sind auch offen dafür, sich politisch zu engagieren.

„Die Jugend ist politisch so interessiert wie noch nie“,ist ein Kernergebnis der Shell-Jugendstudie 2024, die gestern erschien. Und das wird auch mit den Infoständen und Veranstaltungen deutlich, die MLPD und REBELL in den Erstsemesterwochen durchführen. In Göttingen gibt es am Infostand viele nachdenkliche und tiefe Gespräche über die Ursachen der eskalierenden Kriege in Ukraine und Nahost und die Perspektive einer Welt ohne Kriege im Sozialismus. Auf die Mitarbeit im REBELL angesprochen möchte ein Student direkt Mitglied werden. Die Polarisierung ist deutlich spürbar, wenn eine relativ große Zahl von jungen Studierenden sehr offen für die Diskussion mit MLPD und REBELL ist, sich aber eine Gruppe auch klar ablehnend äußert.

Viele haben große Hoffnungen, durch ihr Studium etwas zu gesellschaftlichen Lösungen aus den Krisen beizutragen. Dass die herrschende bürgerliche Wissenschaft, die an den Uni’s gelehrt wird in einer Krise ist, weil sie auf die Rechtfertigung des Systems ausgerichtet ist, finden viele interessant. Es gibt ein wachsendes Interesse an Lesegruppen zur Kritik an den bürgerlichen Natur- und Gesellschaftswissenschaften basierend auf den Büchern von Stefan Engel zu diesem Thema.

In Göttingen lädt die Hochschulgruppe des studierendenpolitischen Ratschlags zu einer Diskussionsveranstaltung zu den Ursachen der Kriege im Imperialismus ein, am Donnerstag 17.10. um 18:00 im Verfügungsgebäude der Universität Göttingen im Raum 0.111. Dort wird es Beiträge von verschiedenen sozialistischen Jugendorganisationen geben, dabei auch die MLPD und der REBELL. Am Freitag 18.10. findet an der Uni Göttingen um 17:00 die Erstsemestereinführung des Studierendenpolitischen Ratschlags statt auch im Verfügungsgebäude der Uni im Raum 0.111. „Studieren mit Perspektive“ - dazu hat die Koordinierungsgruppe ein Referat mit Powerpoint veröffentlicht (https://www.studierendenpolitischerratschlag.org)

Der Jugendverband REBELL wird ein Flugblatt zur Begrüßung der Erstsemester auf seiner Homepage veröffentlichen, welches viele gute Argumente gibt, sich im Jugendverband REBELL zu organisieren. Gerade Studierende auf eine Mitgliedschaft im sozialistischen Arbeiterjugendverband anzusprechen stößt auf Interesse. Daß die Zukunft darin liegt, sich mit der Arbeiterjugend eng zu verbinden, leuchtet vielen Studierenden ein und gibt Anlaß für intensive Gespräche.