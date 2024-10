Fachkräftemangel? Lamine Cissé hat einen Ausbildungsplatz!

Der Hohn ist, dass gleichzeitig in ihren Ländern dafür geworben wird, nach Deutschland zu kommen, um zu arbeiten. Die allermeisten Geflüchteten wollen arbeiten und können sich selbst unterhalten. Aber viele dürfen es nicht und werden dazu noch beschuldigt, sie würden dem deutschen Sozialsystem auf der Tasche liegen. Das ist heuchlerisch.

Ein solcher Fall ist unser Freund Lamine Cissé, der akut von Abschiebung bedroht ist. Er hat einen Ausbildungsplatz, er spricht gut Deutsch, ist gut angekommen. Ich kenne ihn, Lamine ist fröhlich und aktiv sozial engagiert. So ist er in der überparteilichen Solidaritäts- und Hilfsorganisation "Solidarität International" und ein gewählter Sprecher vom Freundeskreis Flüchtlingssolidarität. Er hilft anderen Flüchtlingen, sich hier zurechtzufinden und setzt sich für ein gutes Zusammenleben in Deutschland ein und für gegenseitige Solidarität. Bei Abschiebung drohen ihm Folter und Tod in seinem angeblich sicheren Herkunftsland Senegal.

Bitte unterstützt daher diese Petition für Lamine Cissé an den Petitionsausschuss des Landtags Baden-Württemberg und der Bundesrepublik Deutschland. Bitte gebt die Information auch weiter. Solidarität mit Lamine! Lamine muss bleiben!

Hier der Link zur Petition

Pius Obarisiagbon, auch er Sprecher des Freundeskreises Flüchtlingssolidarität und Elektriker-Assistent, im Video: Wieso kann dieses System uns nicht als Arbeiter ansehen? Warum sieht es uns als illegale Menschen an? https://www.youtube.com/watch?v=889xiifdFsg&t=44s