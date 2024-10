Frankfurter Buchmesse: Spannende Auseinandersetzungen gerade mit der Jugend erwarten uns

Das Gastland Italien hat ja schon im Vorfeld für Furore gesorgt. Versucht doch die faschistische Ministerpräsidentin Meloni unter dem Motto „Verwurzelt in der Zukunft“ faschistische Ideologie und Literatur salonfähig zu machen und den großen Einfluss fortschrittlicher, linker und antifaschistischer Kultur in ihrem Land zu brechen. Etliche namhafte Autoren ließen sich aber nicht vor ihren Karren spannen und nehmen nicht an der offiziellen Delegation teil.

Als bekannt wurde, dass der bedeutende italienische Schriftsteller Roberto Saviano - entschiedener Gegner der Mafia und der Meloni-Regierung - von Meloni ausdrücklich von der offiziellen Delegation ausgeladen wurde, stieß das auf große Empörung. Fortschrittliche Schriftstellerinnen und Schriftsteller fahren unabhängig von der Regierungsmannschaft nach Frankfurt. Mehr als 40 forderten, auf den Bühnen frei mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Ländern diskutieren zu können. (Siehe dazu auch Rote-Fahne-News-Artikel Italien Gastland: Offizelle Delegation ohne antifaschistische Schriftsteller?)

Das im Verlag Neuer Weg neu erschienene Buch „Die Krise der bürgerlichen Gesellschaftswissenschaften, der Religion und der Kultur“ (Revolutionärer Weg 39) passt da doch wunderbar in diese polarisierte Auseinandersetzung. Wir werden wieder offensiv auf die Messebesucherinnen und -besucher und die auch zu erwartenden Schulklassen zugehen, unsere Literatur von fortschrittlich bis marxistisch-leninistisch anbieten und vorstellen. Als einzigem Verlag liegt uns ja besonders am Herzen, dem Sozialismus zu neuem Ansehen verhelfen.

Ein Besuch auf der Frankfurter Messe lohnt sich. Besucht uns am Stand Halle 3.1 C 108 und bei einer unserer Veranstaltungen. Wir freuen uns auf euch!

Buchvorstellung auf der Frankfurter Buchmesse

Im Rahmen der Frankfurter Buchmesse 2024 finden am Freitag, dem 18. Oktober 2024, zwei Buchvorstellungen zum neuen Buch „Die Krise der bürgerlichen Gesellschaftswissenschaften, der Religion und der Kultur" statt. Referent ist Klaus Arnecke.

Erste Veranstaltung: Auf dem Messegelände - 14:30 bis 16 Uhr, Raum Respekt - Halle 3.1

In Frankfurt: SAALBAU Bornheim, Arnsburger Straße 24, 60385 Frankfurt im "Rose-Schlesinger-Raum". Das ist 5 Minuten von der Haltestelle Höhenstraße der U4 entfernt. Man kann auch in der Tiefgarage parken. Einlass 18:00 Uhr | Beginn 18:30 Uhr. Eintrittspreise: Vollverdiener 3,00 €, ermäßigt 1,50 €, Familien 6,00 €

Hier der Einladungs- und Programm-Flyer zu den beiden Veranstaltungen