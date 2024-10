Friedenspreis des deutschen Buchhandels geht an die Antikommunistin Anne Applebaum

Traditionell wird der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels am letzten Tag der Frankfurter Buchmesse in der Paulskirche verliehen.

Worin besteht nun der Beitrag von Frau Applebaum für den Frieden? Sie ist im imperialistischen Krieg von Nato und Ukraine mit Russland eine konsequente Kriegstreiberin auf der Seite der westlichen Imperialisten. Die Ukraine hätte bereits Jahre früher durch bessere Waffenlieferungen aufgerüstet werden müsse. Und jetzt erst recht: "Die Ukrainer sind noch genauso mutig und so erfinderisch wie vor einem Jahr. ... Die Ukrainer verfügten seit Beginn des Krieges noch nie über genügend Raketen und Geschosse, nun aber besteht die Gefahr, dass sie nicht mehr genug Munition besitzen, um überhaupt noch kämpfen zu können."

Demagogisch stellt sie Menschen, die Waffenlieferungen an die Ukraine ablehnen, unter den Generalverdacht, „Putin-Freunde" zu sein. Da hat sie einen würdigen Vorgänger. 2022 erhielt Serhij Zhadander, faschistische Kriegshetzer aus der Ukraine, den gleichen "Friedenspreis".

Sie vertritt einen aggressiven Antikommunismus und ist auch eine konsequente Propagandistin der alten imperialistischen Mächte gegen die aufstrebenden neuimperialistischen Länder im Kampf um die Weltherrschaft. Erstere sind die angeblich guten Demokraten, die anderen die bösen Autokraten. Manche der Schandtaten der letzteren benennt sie in ihrem neuesten Buch "Die Achse der Autokraten" schon ganz treffend.

Um den US- und den EU Imperialismus als die guten Demokraten darzustellen, bedarf es eines gehörigen Maßes an Verblendung. Immerhin haben alte und neue Imperialisten die Menschheit in eine latente Existenzkrise gestürzt, haben die begonnene globale Umweltkatastrophe zu verantworten. Gemeinsam verkörpern sie imperialistische Kriege und die faschistische Gefahr. Skrupellos begehen Applebaums "gute Demokraten" Völkermord in Gaza.

Applebaum ist stramme Antikommunistin und überzeugte Anhängerin der Totalitarismus-Theorie, wonach die kommunistische Freiheitsidee und die faschistische Ideologie gleichzusetzen seien. In „Der Eiserne Vorhang“ ist sie so dreist, die Zerschlagung des Faschismus nicht als Befreiung zu würdigen.

