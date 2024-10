Protest gegen Abschiebung

"Gut, dass Ihr gegen die Hetze aufsteht"

Der Freundeskreis Flüchtlingssolidarität hat am Samstag eine Kundgebung in Konstanz unter dem Motto: "Wir sind Flüchtlinge, wir sind Arbeiter - wir wollen arbeiten!" durchgeführt. Protestiert wurde gegen die zunehmende verbale Aufrüstung, Hetze und Faschisierung in der Flüchtlingspolitik und gegen Abschiebungen - oft direkt vom Arbeitsplatz weg.

Korrespondenz aus Konstanz