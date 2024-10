Ich bin auf das neue Buch gespannt

"Liebe Freunde, was das neue Buch "Die Krise der bürgerlichen Gesellschaftswissenschaften, der Religion und der Kultur" betrifft, da bin ich wirklich sehr gespannt auf eure Ausführungen, Überlegungen und Schlussfolgerungen, die sicher auch bei mir zu eigenen Überlegungen und Schlussfolgerungen führen werden.

Gespannt bin ich vor allem auf das Schwerpunktthema "Kultur", aber auch auf das zum Thema Religion. Wobei wir, denke ich, bei dem Thema Religion eine weitestgehend übereinstimmende Meinung haben. Aber wie gesagt, vor allem auf euer Schwerpunktthema Kultur bin ich sehr gespannt, auch weil ich mich selbst intensiv in Sachen Kultur (v.a. Literatur und Musik) beschäftige. Herzliche Grüße"

Ein junger Besucher der Buchvorstellung am vergangenen Sonntag in Gelsenkirchen war von der Vorstellung sehr angetan und fing sofort an zu lesen:

"Ich habe mir schon den kleinen Abschnitt zur Waldorf-Pädagogik durchgelesen. Ich war Waldorf-Schüler. Was da steht, ist sehr interessant. Es steht da, dass man auf der Waldorfschule handwerkliche Sachen lernt. Eine andere Sache ist, wie man die ganzen Lehrinhalte rechtfertigt. Die praktischen Tätigkeiten habe ich auch immer klasse gefunden, dass man Tischler-Arbeiten macht, dass man lernt, mit den Händen zu arbeiten. Aber das rechtfertigt nicht, dass man den Kuhdung verbuddelt und nach einem halben Jahr wieder ausbuddelt und denkt, dadurch wachsen die Pflanzen schneller. Was in dem Buch steht, kann ich voll nachvollziehen. Der Idealismus hinter der Rudolf-Steiner-Pädagogik, die wissenschaftsfremde Einstellung ist immer noch da."