IG Metall-Aktionstag in Villingen

Knapp über 800 Arbeiterinnen und Arbeiter trafen sich am Landratsamt. Von dort zogen sie vor das Nachbargebäude von Südwestmetall. Dort machte die IG Metall-Jugend lautstark ihre Forderung deutlich. Weiter ging es in einem langen Demonstrationszug in die Innenstadt von Villingen bis vor den Platz der Neuen Tonhalle. Dort stimmten die IG Metall-Funktionäre auf die bevorstehende Tarifrunde ein. (...) Buh-Rufe und Pfiffe gab es für das unterirdische Angebot der Metallkapitalisten: 1,7 Prozent mehr Lohn, aber erst ab 1. Juli 2025 und 1,9 Prozent zum 1.Juli 2026.

Eine ganze Reihe von Kolleginnen und Kollegen interessierten sich für unser MLPD-Faltblatt „Ungewöhnliche Zeiten erfordern mutige Entscheidungen“ oder für unser „Zukunftsprogramm“. Einige Spenden kamen dabei zusammen. Auch das Rote Fahne Magazin, besonders die Nummer zur Arbeiteroffensive, fand bei einzelnen Zuspruch.

Die Diskussionen gingen vor allem um die Zukunft der Arbeiterinnen und Arbeiter, wo die Kapitalisten in vielen Betrieben zehntausende Entlassungen ankündigen. In den Gesprächen war der gemeinsame Tenor: Die Tarifrunde wird sicher noch einige Kämpfe erfordern.