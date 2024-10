Kifah, Jugendorganisation der PPDS, hat Solidaritätstag mit dem palästinensischen Befreiungskampf durchgeführt

Der Solidaritätstag fand am 6. Oktober an der Fakultät für Literatur in Manouba statt. Er umfasste folgende Aktivitäten:

Eine Ralley politischer Ansprachen von Studierenden zum Gazakrieg und zum palästinensischen Befreiungskampf

Kultur und Musik

Ein Seminar mit Impulsbeiträgen von Dr. Meriem Abu Dakka aus Ägypten; Dr. Abed Zari, Vertreter der PFLP in Tunesien, und von Hatem Aouini, Mitglied des Politbüros der PPDS und stellvertretender ICOR-Hauptkoordinator.

Am 7. Oktober 2024 fand eine Demonstration vor der französischen Botschaft statt mit der Forderung, dass Georges Ibrahim Abdullah endlich freigelassen wird.

Am Nachmittag fanden Solidaritätsdemonstrationen statt