Kritik an Berichterstattung auf Rote Fahne News 2019

Stein des Anstoßes sind drei Artikel bei Rote Fahne News vom 3. April, 7. Oktober und 8. Oktober, in denen es u.a. um Lucas aus Hagen geht. Der Kritikpunkt lautet, dass die MLPD auf ihrer Webseite den Klarnamen eines jungen Klimaaktivisten mit Handynummer veröffentlicht habe. Des weiteren weist der Kritiker darauf hin, dass der MLPD bei FFF zwar viel Unrecht getan wurde – aber es sei falsch, Klimaaktivisten vorzuwerfen, mit dem Staat zusammenzuarbeiten. Da dieser Vorwurf in verschiedenen Varianten mit unterschiedlich hohem Wahrheitsgehalt durch die Republik wabert, begrüßen wir die offene, sachliche, kritische und selbstkritische Diskussion darüber.

Worum geht es? Auf Rote Fahne News wurde damals berichtet: „In verschiedenen NRW-WhatsApp-Gruppen wurde informiert, in 15-20 Städten gäbe es ein „MLPD-Problem“ und als Ansprechpartner dafür Lucas aus Hagen genannt.“ (3.4.19) Weiter am 7. Oktober: „Das MLPD-Bashing einiger Spalter in der Fridays-for-Future-Bewegung nimmt immer groteskere Züge an. Seit einiger Zeit bietet Lucas aus Hagen seine Dienste an. Im Pad von Fridays for future veröffentlicht er seine Telefonnummer und bietet die „Ausarbeitung eines Leitfadens zum Umgang mit der MLPD/REBELL“ an.“ Im Artikel war ein Screenshot des Pads mit Lucas’ Handynummer.

Die Veröffentlichung dieses Vorgangs in der Roten Fahne war richtig. Inessa Rißmann von der Ortsgruppe Hagen des Jugendverbands REBELL erinnert sich: „Ein Mitglied unserer Gruppe war beim ersten Plenum von FFF Hagen dabei. Er brachte sich dort vorwärtstreibend und gleichberechtigt mit den vielen anderen Aktivisten ein. Seine Vorschläge erhielten außergewöhnlich viel Zuspruch bei den Jugendlichen. Es war eine richtige Aufbruchstimmung für eine kämpferische Jugendumweltbewegung! Danach ging im Hintergrund antikommunistische Stimmungsmache los. Bei der nächsten Demo holte Lucas die Polizei und wollte uns von FFF ausschließen! Mit anderen Ordnern hatten wir auch eine Meinungsverschiedenheit über das Tragen von Fahnen, aber man konnte sachlich diskutieren. Aber dieser Lucas war wie von Sinnen. (...)



Es stimmt nicht, dass die MLPD die Telefonnummer von Lucas sozusagen geoutet hat. Lucas hat sie für seine Anleitung gegen die MLPD selbst im Pad von FFF veröffentlicht (siehe hier). Dazu hatten ca. 250 Mitglieder von Orgateams Zugang und Lucas war selbst an einer Verbreitung gelegen. Dennoch war die Veröffentlichung des Screenshots mit der Telefonnummer für diese Auseinandersetzung nicht notwendig. Die Redaktion Rote Fahne hat die Telefonnummer nach Eingang der Kritik geschwärzt. (...)

Die ungekürzte Version dieses Artikels von Lisa Gärtner steht hier zur Verfügung