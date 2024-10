Loznica: Hunderte protestieren gegen Lithiumabbau

Am Montag beteiligten sich Hunderte Menschen an dem von der Jüdischen Stimme für den Frieden organisierte Anti-Kriegs-Protest vor der New Yorker Börse der am 14. Oktober Aktienhändler und Vertreter des Finanzkapitals und Polizei überraschte. Beth Miller, politische Direktorin der JVP (Jewish Voice for Peace), erklärte, wir fordern "die US-Regierung auf, keine Bomben mehr nach Israel zu schicken und nicht mehr von Israels Völkermord an den Palästinensern im Gazastreifen zu profitieren". Die Organisatoren schätzen, dass 500 Menschen an dem Protest teilnahmen, um ein Waffenembargo und einen sofortigen Waffenstillstand zu fordern. Die Demonstranten saßen auf dem Boden, andere hielten Schilder mit der Aufschrift "Finanzierung der FEMA [Bundesanstalt für Katastrophenschutz], nicht Völkermord". Einige wenige ketteten sich an einen Sicherheitszaun der Polizei vor dem Gebäude. Die Demonstranten skandierten: "Lasst Gaza leben! Stoppt die Bewaffnung Israels!" Die Polizei nahm 206 Menschen vorübergehend fest.