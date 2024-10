Filmtipp

„No other land“ – sehr sehenswert!

"No other land" wurde bei der Berlinale als bester Dokumentarfilm ausgezeichnet. Ab dem 7. November ist er in den deutschen Kinos zu sehen. Wir hatten Gelegenheit, im Rahmen des „Arabischen Filmfestivals“ den Film im Lindenmuseum in Stuttgart vorab zu sehen. Er ist das Werk eines vierköpfigen palästinensisch-israelischen Kollektivs.

