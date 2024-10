Offensiv weiter Spenden sammeln für akute Soforthilfe für Gaza!

Der Angriffskrieg Israels hat sich zu einem regelrechten Völkermord in Gaza entwickelt und droht sich mit der Bodenoffensive gegen den Libanon zu einem Flächenbrand in Nahost auszuweiten. Seit Beginn des imperialistischen Krieges Israels gegen Gaza haben wir in Gelsenkirchen Spenden für die Gesundheitsversorgung in Gaza gesammelt, bei mehreren Montagsdemos und anderen Gelegenheiten.

Wir sind immer zu zweit mit einem aufgespannten Palästinensertuch auf jeden zugegangen, haben jeden auf eine Spende angesprochen und die Spendenbereitschaft war groß. Bei jeder Sammlung haben wir zwischen 100 und über 300 Euro Spenden bekommen. Mit nur 18 Euro Spenden bei einer Aktion am 3.10.24 mit 1200 Teilnehmern in Düsseldorf (Rote Fahne News berichtete) kann man sich nicht zufriedengeben. Es heißt, auffällig auftreten und wirklich jeden ansprechen – sowohl die Geschäftsleute als auch Jugendliche und Kinder, alle Passanten jeglicher Nationalität!

Die Spendensammlung muss weiter gehen und intensiviert werden.