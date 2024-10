Rom: Zehntausende Automobilarbeiter streiken für bessere Arbeitsbedingungen

Erstmals seit 20 Jahren organisierten die italienischen Gewerkschaften Fim-Cisl, Fiom-Cgil und Uilm-Uil am Freitag, den 18. Oktober, einen landesweiten Streik der Automobilarbeiter. In Rom demonstrierten 20.000 Arbeiter, schwenkten die roten Fahnen der Gewerkschaften und hielten Transparente mit der Forderung nach besseren Arbeitsbedingungen hoch. Die drei Gewerkschaftsverbände fordern von der italienischen Regierung Maßnahmen, um die Produktion und die Automobilstandorte in Italien zu schützen. In den meisten Stellantis-Werken in Italien gibt es Kurzarbeit, und der Konzern droht mit Werksschließungen.