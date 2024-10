Vor 20 Jahren begann der selbständige Streik bei Opel Bochum

Der Deutschlandfunk berichtete heute in einem dreieinhalb-minütigen Audio-Bericht über diesen Jahrestag. Dort kommen vor allem die ehemaligen Streikführer und streikende Kollegen zu Wort. Der Bericht würdigt den "wilden Streik bei Opel in Bochum, der in die Geschichte eingeht. Selten zuvor hat eine Belegschaft in Deutschland ein komplettes Werk für fast eine Woche lahm gelegt.“

Hier ist der Bericht im Deutschlandfunk im Audio-Format abrufbar

"Dieser Jahrestag erhält in der heutigen Situation höchste Aktualität angesichts der harten Auseinandersetzungen und bevorstehenden Kämpfe in vielen Konzernen der Stahl- und Automobilindustrie", so Steffen Reichelt, Betriebsratsmitglied der Opel Group Warehousing GmbH und macht auf die erschienene Pressemitteilung von OFFENSIV, der Initiative für eine kämpferische gewerkschaftliche Betriebsratsarbeit aufmerksam.

Hier ist die Pressemitteilung von OFFENSIV "Jahrestag des Streiks der Bochum Opelaner: 'Dieser Streik hat mit meine Würde als Arbeiter zurückgegeben!'" abrufbar.

Am 5. Oktober fand auf dem Bochumer Willy-Brandt-Platz die Jubiläumsfeier "20 Jahre Opel Streik – wenn Arbeiter das Heft in die Hand nehmen" mit 1000 Beteiligten aus Bochum, dem Ruhrpott, ganz Deutschland und mehreren Ländern statt. Eine einzigartige, von Arbeitern geprägte Kampf- und Festveranstaltung.

Hier ein Bericht von der Jubiläumsfeier "20 Jahre Opel Streik – wenn Arbeiter das Heft in die Hand nehmen"