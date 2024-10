Vorstand will Werk in Brüssel schließen

Hunderte Menschen demonstrierten am Mittwoch in der westserbischen Stadt Loznica gegen das von Rio Tinto geplante Lithiumprojekt in der Region, von dem eine große Gefahr für Mensch und Umwelt ausgeht. Die Regierungskoalition von Präsident Vucic, die im Parlament über eine große Mehrheit verfügt, hatte den Gesetzentwurf der Opposition abgelehnt, der ein Verbot des Abbaus und der Exploration von Lithium und Boraten im Jadartal vorsah. Die Demonstranten kündigten für Samstag einstündige Blockaden auf lokalen Straßen an. Für das Wochenende würden Straßenblockaden an mehreren Orten im Land vorbereitet. Das Lithium-Projekt wird von der EU massiv unterstützt. Der Druck, dass das Lithium abgebaut werden soll, kommt aus der EU und hier insbesondere aus Deutschland. Gerade darum grüßen wir von der Roten Fahne in Deutschlan die Proteste in Serbien herzlich und wünschen ihnen viel Erfolg!