Unsere Zukunft: Echter Sozialismus! Organisier dich im REBELL!

Im Landtagswahlkampf in Thüringen haben MLPD und REBELL mutig klare Kante gezeigt und gesagt: Wer AfD wählt, wählt Faschismus! Wer das richtig findet, muss den nächsten Schritt gehen: Wer den Faschismus der AfD bekämpfen will, der muss die MLPD unterstützen! Das macht man am besten als Mitglied im REBELL! Im REBELL sind Schülerinnen und Schüler, Azubis, Angestellte, Arbeitslose und Studierende verschiedener Nationalitäten organisiert. Mach auch du mit!

Hier sind 8 Gründe, warum du genau jetzt Mitglied im REBELL werden sollst!

Viele Likes bei Instagram und TikTok – soll das unser Lebensziel sein? Sich sozial engagieren, vegan ernähren und sein individuelles Verhalten für Umweltschutz ändern – während die Herrschenden die Welt fröhlich weiter zu Grunde richten? Das ist keine Lösung! Im REBELL eint uns die Überzeugung: Rebellion ist gerechtfertigt! Schluss mit Illusionen, dass man die Menschheit im Kapitalismus retten könnte. Wir kämpfen gegen die Ursache von globaler Umweltkatastrophe, Faschismus und ungerechten Kriegen! Keinen Fußbreit den Faschisten! In Thüringen wählten 38% der jungen Wähler die AfD. Der REBELL organisiert und kämpft für umfassende antifaschistische Aufklärung an Schulen, Unis und in den Massenmedien! Für das Verbot aller faschistischen Organisationen und ihrer Propaganda! Nein zu Forderungen der AfD, Fördergelder für antifaschistische Gedenkstättenfahrten zu streichen! Für das Verbot von Volksverhetzung bei TikTok und Co! Auf der Straße, in Schule, Uni und Betrieb stellen wir uns Faschisten offensiv entgegen. Werde aktiv in unseren Antifa-AGs! Der REBELL ist ein echter Arbeiterjugendverband! Kampf um jeden Arbeits- und Ausbildungsplatz! Gegen die drohenden Werksschließungen bei VW, Opel, ThyssenKrupp, Audi, ZF usw. brauchen wir die volle Kampfkraft und selbständige Streiks gegen die Spaltung von Jung und Alt, deutsche und ausländische Arbeiter! Es ist nicht die Zeit für „Nationalstolz“, also für ein imperialistisches Land – heute ist mehr denn je die Zeit für einen klaren Arbeiterstandpunkt! Der Großteil unserer Mitglieder sind selbst Arbeiter. Wir machen eine aktive Arbeit in Lehrwerkstätten, Berufsschulen und der Gewerkschaftsjugend. Die MLPD hat in über hundert Großbetrieben in Deutschland Betriebsgruppen. Stärkt diese Betriebsgruppen! Der REBELL kämpft und überzeugt für den echten Sozialismus. Darin liegt unsere Zukunft! Wir wollen alle Lehren aus dem sozialistischen Aufbau, aber auch dem Verrat am Sozialismus aneignen, um es besser zu machen! Deshalb nehmen wir es ernst, mit Egoismus, Selbstbeschäftigung und Karriereplänen fertig zu werden. Wir führen die Subbotnikbewegung weiter und arbeiten mit selbstloser körperlicher Arbeit an unserem sozialistischen Bewusstsein. Der REBELL ist weltanschaulich klar, statt sich mit der bürgerlichen Weltanschauung auszusöhnen! Sein Fähnchen nach dem Wind hängen, ist vielleicht einfacher in diesem System oder erscheint moderner – führt aber nicht zu einer Revolution! Wir haben ein reichhaltiges Bildungsangebot. Wir sind stolz darauf, der Jugendverband der MLPD (Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands) zu sein, die Kampferfahrungen von über 150 Jahren revolutionärer Arbeiterbewegung in sich trägt! Hoch die internationale Solidarität! Im REBELL schließen wir Kämpferinnen und Kämpfer gegen Faschismus und Krieg aus der ganzen Welt zusammen. Egal ob religiös verbrämt wie bei IS und Taliban oder mit modernen Formen wie bei der „Neuen Rechten“ in Europa: was Faschismus ist, muss beim Namen genannt und bekämpft werden! Wir sind Teil der Weltorganisation ICOR. Sie hat 2015 ein Gesundheitszentrum in der vom IS zerstörten Stadt Kobane gebaut. Jetzt bereitet sie eine Solidaritätsbrigade nach Gaza zum Aufbau eines Krankenhauses vor. Unterstütze dieses einzigartige Projekt! Nur organisiert sind wir stark! Der REBELL ist eng verbunden mit der Rebellion der Jugend. Wir überzeugen dafür, dass wir uns fest zusammen schließen müssen, statt in Einzelkämpfertum und Aktionismus zu verfallen. Der REBELL ist organisatorisch selbständig. Mit unserer Kinderorganisation Rotfüchse übernehmen wir Verantwortung für Kinder. Denn: wie sollen wir ohne Verantwortung lernen, eine neue Gesellschaft aufzubauen? Im REBELL wird Solidarität, Freundschaft und Zusammenhalt großgeschrieben. Wir machen Bildungsarbeit, Sport, Partys, Konzerte und Theater. Zersetzendes Mobbing, Sexismus, Rassismus und Drogen haben bei uns nichts zu suchen. Einmalig unter Jugendverbänden: Wir hängen nicht am Tropf von Großspendern, sondern sind finanziell unabhängig! Unsere Arbeit finanzieren wir selbst durch Mitgliedsbeiträge und Spendensammlungen.

Mitglied im REBELL zu werden ist ganz einfach! Wende dich an die Geschäftsstelle des REBELL oder an eine REBELL-Gruppe in deiner Stadt. Hier kriegst du alle Infos, ein persönliches Gespräch und wirst aufgenommen. Du erreichst uns per Mail unter geschaeftsstelle@rebell.info Der monatliche Mitgliedsbeitrag liegt, je nach Einkommen, zwischen 1,50 € und 20 €.