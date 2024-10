13. Frauenpolitischer Ratschlag in Kassel: Frauenpower von Religion bis Revolution

Unter dem Motto „Kämpferisch, solidarisch, international - Frauenpower von Religion bis Revolution“ findet der 13. Frauenpolitische Ratschlag vom 1. bis 3. November in der Universität Kassel statt.



Die Veranstaltung ist selbstorganisiert und wird tatkräftig unterstützt vom Frauenverband Courage, ohne finanzielle Unterstützung von Institutionen. "Die Vorbereitung läuft in Kassel, aber auch in ganz Deutschland auf Hochtouren", so Anne Wilhelm vom Kämpferischen Frauenrat. Erwartet werden 500 bis 600 Frauen, unterstützt von Männern, denen die Gleichberechtigung der Frauen ein Anliegen ist.



Beginnen wird der Ratschlag am 1. November mit der „Reise zu den Mädchen und Frauen der Welt“. 17 Frauen aus Brennpunktländern der ganzen Welt werden von ihrer Situation, ihren Schwierigkeiten und Krisen, ihren Visionen in Form von Vortrag, Filmen und Bildern, Musik und Tanz erzählen.



Am Samstagvormittag, dem 2. November, wird in der Kasseler Innenstadt für die Rechte und gegen die Diskriminierung von Frauen demonstriert und noch einmal für die Teilnahme geworben. Nachmittags werden in zehn Foren verschiedene Aspekte aufgegriffen. Themen wie Gesundheitswesen, Frauenarmut, Gewerkschaftsarbeit, Queer, Machtmissbrauch, Flucht und Migration, Ökologie sowie Krieg und Faschismus werden dort beleuchtet und die Ergebnisse werden am Sonntag vorgestellt. Abends rundet Live-Musik oder am Samstagabend ein antifaschistischer Song-Contest das Programm ab.



Bei den Workshops am Sonntagmorgen wird den Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine vielfältige Bandbreite von Tanz, Musik, Buchlesungen und Filmen geboten. Eine Podiumsdiskussion „Streitbar – antifaschistisch – bündnisfähig“ diskutiert die Perspektiven der weiteren Zusammenarbeit.

Es ist auch eine kurzfristige Teilnahme noch möglich.



Info: www.frauenpolitischerratschlag.de