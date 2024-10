Revolutionäre Kommunisten verurteilen Massaker an afghanischen Flüchtlingen

Rote Fahne News berichtete.

Eine Gruppe revolutionärer Kommunisten aus dem Iran verurteilt das schreckliche Verbrechen. Unser Rote-Fahne-Korrespondent aus Hagen hat das Statement aus Farsi übersetzt:

Die Islamische Republik hat ein weiteres schreckliches Verbrechen an afghanischen Flüchtlingen begangen. …. Menschenrechtsorganisationen haben eine Untersuchung gefordert und die Taliban haben eine solche Untersuchung eingeleitet. Aber wenn die Taliban sich Sorgen um das Leben der Menschen und Jugendlichen in Afghanistan gemacht hätten, wären sie nicht gezwungen gewesen, aus dieser chaotischen Situation zu fliehen.

Diese jungen und jugendlichen Asylbewerber waren aufgrund dieses Verbrechens Grausamkeiten ausgesetzt, sie versuchten, der grausamen, autoritären und fundamentalistischen Regierung der Taliban zu entkommen und in ihrem Nachbarland Zuflucht zu suchen, und ihnen ware nicht bewusst, dass auf dieser Seite der Grenze ein weiterer Taliban auf sie wartete und ihnen einen Hinterhalt gelegt hatte, damit sie mit diesem Verbrechen ein weiters Mal ihre Grausamkeit und Brutalität zeigen konnten. ...

Seit mehr als einem Jahr intensiviert die Islamische Republik ihre antiafghanische Kampagne in Zusammenarbeit mit rechten Reaktionären und versucht in dieser Zeit, die Atmosphäre der Gesellschaft mit abscheulichem Chauvinismus und Rassismus zu vergiften. Das Massaker an der Grenze zu Saravan markierte jedoch den Höhepunkt der Brutalität und Grausamkeit der Islamischen Republik in ihrer Feindseligkeit gegenüber den afghanischen Flüchtlingen.

Die Schikanen der Islamischen Republik und ihrer Söldner, sei es in der Uniform der Armee oder der Polizei, der Grenzschutzbeamten, der Beamten des Außenministeriums usw. gegen afghanische Asylbewerber haben eine lange Geschichte. Die Islamische Republik hat afghanische Arbeiter in den härtesten und mühsamsten Jobs mit niedrigen und billigen Löhnen beschäftigt und hat ihre billigen Arbeitskräfte immer gebraucht, aber um sie billiger zu machen, hat sie ihnen immer die Entlassungsstange über den Kopf gehalten. Jeden Tag, insbesondere seit der Machtübernahme der Taliban, werden Tausende afghanische Flüchtlinge und Migranten unter Beleidigungen und Demütigungen zu den Taliban abgeschoben. Es trennt Familien oder stiehlt ihnen den Lohn. ...

In einer solchen Situation, in der afghanische Flüchtlinge unter schwierigen und unerträglichen Bedingungen leben, wird das Schweigen über dieses Verbrechen und die Verurteilung afghanischer Flüchtlinge und Einwanderer nur der Islamischen Republik, den Royalisten und anderen rechten Rassisten zu Gute kommen.

Die revolutionären und kommunistischen Kräfte haben nicht nur die Pflicht, angesichts der täglichen Verbrechen gegen diese Werktätigen und unterdrückten Menschen in Afghanistan, von denen eine große Gruppe ein untrennbarer Teil der Arbeiterklasse des Iran ist, nicht zu schweigen, sondern sie auch zu verteidigen und jede Art von Belästigung und Verleumdung zu stoppen, ihre Demütigung aufs Schärfste zu verurteilen und eine Gelegenheit zu Schafen, die Einheit und Zusammenarbeit der Werktätigen und Arbeiter zu stärken und den Geist des Internationalismus zu schaffen und zu erweitern. Dies ist die einzig richtige Kampfpolitik in den Diensten der Arbeiter, Werktätigen und aller Unterdrückten und ihrer Interessen auf dem Weg zu einer echten Revolution.

Eine Gruppe revolutionärer Kommunisten – Iran 27/ Mehr-Mizan-1403 (19.10.24)